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  • 14.01, 15:11

СМИ: немецкие спецслужбы обвинили Россию в ссоре Европы с Америкой

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СМИ: немецкие спецслужбы обвинили Россию в ссоре Европы с Америкой

СМИ: немецкие спецслужбы обвинили Россию в ссоре Европы с Америкой

Ответственность за испорченные отношения Европы и Соединенных Штатов немецкие спецслужбы возложили на Россию.

Еженедельник Der Spiegel со ссылкой на новый доклад для немецкого правительства сообщает, что спецслужбы ФРГ обвинили Москву в систематическом подрыве отношений между Европой и США. Доклад был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции.

По данным издания, авторы документа считают, что Москва на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС, «нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты, стремясь поставить под вопрос тесные связи с США».

Еженедельник сообщает, что сейчас в германском правительстве развернулась дискуссия о том, нужно ли знакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность и как это сделать, если необходимость такая существует.

В связи с ситуацией на Украине отношения России и Запада заметно ухудшились. В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые после госпереворота на Украине в феврале 2014 года заявили о независимости.

Украина и некоторые западные страны считали, что Москва вмешалась в конфликт. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к событиям в Донбассе, не снабжает ЛНР и ДНР снарядами и военной техникой, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина справилась с политическим и экономическим кризисом.

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