У немецких неонацистов нашли более 150 кг взрывчатки

В Германии полиция задержала двух молодых людей, хранивших взрывчатку и нацистскую символику.
Теперь задержанным могут предъявить обвинения в незаконном хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления. Сами же молодые люди уверяют, что просто собирались устроить фейерверк, и называют себя «вольными пиротехниками».
Как сообщает ТАСС, задержанных проверяют на причастность к правой организации Oldschool Society. Процесс над четырьмя другими участниками этой группировки сейчас проходит в Мюнхене. По данным правоохранителей, они собирались атаковать мечети и центры для беженцев.
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