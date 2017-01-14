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  • 14.01, 13:39

У немецких неонацистов нашли более 150 кг взрывчатки

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У немецких неонацистов нашли более 150 кг взрывчатки

У немецких неонацистов нашли более 150 кг взрывчатки

В Германии полиция задержала двух молодых людей, хранивших взрывчатку и нацистскую символику.

Мужчин 18 и 24 лет задержали в городе Цвайбрюккен. При обыске у них обнаружили 155 кг взрывчатых веществ, символику СС и разрывной заряд с изображением свастики.

Теперь задержанным могут предъявить обвинения в незаконном хранении взрывчатки и подготовке особо тяжкого преступления. Сами же молодые люди уверяют, что просто собирались устроить фейерверк, и называют себя «вольными пиротехниками».

Как сообщает ТАСС, задержанных проверяют на причастность к правой организации Oldschool Society. Процесс над четырьмя другими участниками этой группировки сейчас проходит в Мюнхене. По данным правоохранителей, они собирались атаковать мечети и центры для беженцев.

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