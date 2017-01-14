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  • 14.01, 13:39
Американский журналист 30 раз повторил слово «Россия» из-за сбоя в эфире. США, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Американский журналист 30 раз повторил слово «Россия» из-за сбоя в эфире

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Американский журналист 30 раз повторил слово «Россия» из-за сбоя в эфире

Американский журналист 30 раз повторил слово «Россия» <nobr>из-за</nobr> сбоя в эфире

    В эфире американского телеканала MSNBC произошел технический сбой, из-за которого колумнист The Washington Post Дэвид Игнейшс около 30 раз повторил слово «Россия».

    На американском телевидении произошел еще один курьез, который отлично вписывается в любимую на Западе теорию о хакерских атаках, за которыми якобы стоит Россия. В эфире телеканала MSNBC во время выступления колумниста газеты Washington Post Дэвида Игнатиуса трансляция застопорилась на слове «Россия», которое было произнесено почти три десятка раз. Потом вещание и вовсе прервалось.

    В MSNBC заявили, что программа выходила в записи, но произошел технический сбой, который устранили через несколько секунд.

    Это уже второй подобный инцидент за последние сутки. Ранее отличился американский телеканал «Си-Спэн», который в декабре по ошибке полчаса показывал послание Владимира Путина Федеральному собранию. В этот раз прямая трансляция с заседания комитета по ценным бумагам Палаты представителей США внезапно прервалась, и вместо нее зрители в течение десяти минут смотрели передачу российского RT. Сотрудники американского канала заявили, что выдали RТ в эфир из-за технической ошибки.

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