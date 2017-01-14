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  • 14.01, 13:39

В Екатеринбурге очевидец сообщил в полицию о матери, свесившей дочь с балкона

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В Екатеринбурге очевидец сообщил в полицию о матери, свесившей дочь с балкона

В Екатеринбурге очевидец сообщил в полицию о матери, свесившей дочь с балкона

В уральских СМИ появилась информация со ссылкой на очевидца, что женщина трясла над землей и избивала пятилетнюю девочку на балконе на пятом этаже. Прохожий слышал, как ребенок кричал о помощи.

Очевидец избиения ребенка написал заявление в полицию. Приехавшие по адресу оперативники застали дома двух женщин — мать пострадавшей девочки и тетю. Сестры находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Комсомольская правда».

Подозреваемые все отрицают. Сейчас полицейские устанавливают, имел ли место этот инцидент: очевидец сообщил, что наблюдал сцену издалека. Пока женщинам предъявлено обвинение по статье «Мелкое хулиганство».

В полиции Екатеринбурга также добавили, что семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

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