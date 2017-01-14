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Неисправный чартер сел в аэропорту Благовещенска: видео
14.01.2017, 12:18
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Неисправный чартер сел в аэропорту Благовещенска: видео
Самолету авиакомпании «Икар» пришлось вернуться в аэропорт Благовещенска
из-за
технической неисправности.
793
авиационные катастрофы и происшествия
Амурская область
Авиалайнер, выполнявший чартерный рейс в Таиланд (Пхукет), вернулся в аэропорт вылета сегодня утром.
Как сообщает «
Интерфакс
», причиной авиаинцидента стала неисправность в системе регулирования давления.
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