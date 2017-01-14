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  • 14.01, 13:39
Неисправный чартер сел в аэропорту Благовещенска: видео. авиационные катастрофы и происшествия, Амурская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Неисправный чартер сел в аэропорту Благовещенска: видео

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Неисправный чартер сел в аэропорту Благовещенска: видео

Неисправный чартер сел в аэропорту Благовещенска: видео

    Самолету авиакомпании «Икар» пришлось вернуться в аэропорт Благовещенска из-за технической неисправности.

    Авиалайнер, выполнявший чартерный рейс в Таиланд (Пхукет), вернулся в аэропорт вылета сегодня утром.

    Как сообщает «Интерфакс», причиной авиаинцидента стала неисправность в системе регулирования давления.

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