На МКС испытают руку-манипулятор для косморобота

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) готовится к испытаниям
ТАСС в пресс-службе ЦНИИ РТК, выведение модуля запланировано на конец 2017 года. Руку-манипулятор на МКС доставит российский грузовой корабль «Прогресс», а ее монтажом займется европейская ERA (European Robotic Arm).
руки-манипулятора для будущего робота-помощника космонавтов. Эксперимент пройдет на поверхности Международной космической станции.
После монтажа начнутся сами испытания. По словам сотрудников ЦНИИ РТК, управлять рукой-манипулятором с помощью ноутбука будет находящийся внутри МКС космонавт. Результаты эксперимента помогут при создании образцов робототехнических систем для осуществления работы в космическом пространстве.
По завершении испытаний рука-манипулятор станет частью проекта «Косморобот», в рамках которого специалисты ЦНИИ РТК, РКК «Энергия» и НПО «Андроидная техника» разрабатывают робота-помощника космонавтов при работе на внешней поверхности космических аппаратов и выходе в открытый космос.
Сам косморобот будет выглядеть как своеобразный «спрут», который сможет перемещаться по внешней поверхности станции и переносить грузы до 200 кг. Кроме этого, робот-помощник сможет устанавливать и снимать оборудование, соединять электрические кабели, «осматривать» через телекамеры внешнюю поверхность станции.
Опытная эксплуатация робота запланирована на 2020–2024 годы в составе Научно-энергетического модуля российского сегмента МКС. Его запуск запланирован на 2019 год.
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