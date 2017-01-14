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  • 14.01, 13:39

На МКС испытают руку-манипулятор для косморобота

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На МКС испытают руку-манипулятор для косморобота

На МКС испытают <nobr>руку-манипулятор</nobr> для косморобота

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) готовится к испытаниям руки-манипулятора для будущего робота-помощника космонавтов. Эксперимент пройдет на поверхности Международной космической станции.

Точная дата эксперимента пока не известна, ее установят после присоединения к российскому сегменту МКС лабораторного модуля «Наука», на котором и пройдут испытания. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ЦНИИ РТК, выведение модуля запланировано на конец 2017 года. Руку-манипулятор на МКС доставит российский грузовой корабль «Прогресс», а ее монтажом займется европейская ERA (European Robotic Arm).

После монтажа начнутся сами испытания. По словам сотрудников ЦНИИ РТК, управлять рукой-манипулятором с помощью ноутбука будет находящийся внутри МКС космонавт. Результаты эксперимента помогут при создании образцов робототехнических систем для осуществления работы в космическом пространстве.

По завершении испытаний рука-манипулятор станет частью проекта «Косморобот», в рамках которого специалисты ЦНИИ РТК, РКК «Энергия» и НПО «Андроидная техника» разрабатывают робота-помощника космонавтов при работе на внешней поверхности космических аппаратов и выходе в открытый космос.

Сам косморобот будет выглядеть как своеобразный «спрут», который сможет перемещаться по внешней поверхности станции и переносить грузы до 200 кг. Кроме этого, робот-помощник сможет устанавливать и снимать оборудование, соединять электрические кабели, «осматривать» через телекамеры внешнюю поверхность станции.

Опытная эксплуатация робота запланирована на 2020–2024 годы в составе Научно-энергетического модуля российского сегмента МКС. Его запуск запланирован на 2019 год.

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