Пушков о санкциях США: Обама увидит свою политику «порванной в клочья»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вчерашнее продление антироссийских санкций, которые США ввели в марте 2014 года
Twitter, уходящий с поста президент США Барак Обама «так ничего и не понял».
из-за ситуации в Крыму и на Украине.
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике: «Продлив санкции против России, Обама показал, что так ничего и не понял. Весьма скоро экс-президент увидит свою политику порванной в клочья».
Продлив санкции пр. России, Обама показал, что так ничего и не понял. Весьма скоро экс-президент увидит свою политику порванной в клочья.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2017 г.
Таким образом российский сенатор припомнил американскому президенту высказывание двухгодичной давности. В 2015-м Барак Обама, выступая с посланием Конгрессу, заявил, что «Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья». Тогда же лидер США отметил, что его страна вместе с союзниками проделали «тяжелую работу» по введению антироссийских санкций.
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