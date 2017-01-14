В Госдуме не видят нужды отвечать на продление Обамой санкций против РФ

России не стоит реагировать на продление санкций президентом США Бараком Обамой. Отвечать нужно на действия приходящей администрации Дональда Трампа, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Дмитрий Новиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам: «Он продолжается реализовываться, но сама администрация не просто завершает, а фактически можно сказать завершила свою деятельность, поэтому спешить с ответными мерами так же, как и со случаем с высылкой 35 российских дипломатов в конце прошлого года, никакой необходимости нет».
Оценивая приходящую администрацию США, Новиков добавил, что в ее состав вошло «немало людей с, мягко говоря, сложным отношением к России». Однако, по мнению политика, внешнеполитический курс США может быть скорректирован с учетом тех заявлений, что сделал избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании.
продлил на год санкции, введенные против РФ из-за ситуации на Украине и в Крыму. В свою очередь, Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента, допустил отмену антироссийских санкций в будущем.
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