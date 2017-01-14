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  • 14.01, 12:09

В Госдуме не видят нужды отвечать на продление Обамой санкций против РФ

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В Госдуме не видят нужды отвечать на продление Обамой санкций против РФ

В Госдуме не видят нужды отвечать на продление Обамой санкций против РФ

России не стоит реагировать на продление санкций президентом США Бараком Обамой. Отвечать нужно на действия приходящей администрации Дональда Трампа, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Новиков отметил, что уходящий президент США поддерживал политику санкций на протяжении многих лет, его позиция в этом отношении была давно сформирована. Однако сейчас администрация Обамы практически завершила свою деятельность, и в ответных мерах нет никакой необходимости.

Дмитрий Новиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам: «Он продолжается реализовываться, но сама администрация не просто завершает, а фактически можно сказать завершила свою деятельность, поэтому спешить с ответными мерами так же, как и со случаем с высылкой 35 российских дипломатов в конце прошлого года, никакой необходимости нет».

Оценивая приходящую администрацию США, Новиков добавил, что в ее состав вошло «немало людей с, мягко говоря, сложным отношением к России». Однако, по мнению политика, внешнеполитический курс США может быть скорректирован с учетом тех заявлений, что сделал избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании.

Напомним, уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции, введенные против РФ из-за ситуации на Украине и в Крыму. В свою очередь, Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента, допустил отмену антироссийских санкций в будущем.

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