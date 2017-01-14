На скоростной трассе в Китае 6 человек погибли в массовом ДТП: видео

Как минимум шесть человек погибли, 15 получили травмы в результате столкновения 19 транспортных средств на территории южной провинции Гуандун.Синьхуа со ссылкой на местные правоохранительные органы, автокатастрофа произошла на скоростной автотрассе в районе города Цинюань.
По предварительным данным, массовое ДТП случилось по вине водителя цементовоза, который не справился с управлением и врезался в несколько машин. Автомобили раскидало по всем полосам и обочине. Начался пожар, загорелись семь легковушек.
К месту ДТП прибыли спасатели, скорая помощь и пожарные.
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