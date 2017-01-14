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  • 14.01, 12:09
На скоростной трассе в Китае 6 человек погибли в массовом ДТП: видео. ДТП, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На скоростной трассе в Китае 6 человек погибли в массовом ДТП: видео

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На скоростной трассе в Китае 6 человек погибли в массовом ДТП: видео

На скоростной трассе в Китае 6 человек погибли в массовом ДТП: видео

На скоростной трассе в Китае 6 человек погибли в массовом ДТП: видео

    Как минимум шесть человек погибли, 15 получили травмы в результате столкновения 19 транспортных средств на территории южной провинции Гуандун.

    Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные правоохранительные органы, автокатастрофа произошла на скоростной автотрассе в районе города Цинюань.

    По предварительным данным, массовое ДТП случилось по вине водителя цементовоза, который не справился с управлением и врезался в несколько машин. Автомобили раскидало по всем полосам и обочине. Начался пожар, загорелись семь легковушек.

    К месту ДТП прибыли спасатели, скорая помощь и пожарные.

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