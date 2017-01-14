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  • 14.01, 10:37

СМИ: демократы не могут получить билеты на инаугурацию Трампа

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СМИ: демократы не могут получить билеты на инаугурацию Трампа

СМИ: демократы не могут получить билеты на инаугурацию Трампа

Представители Демократической партии США заявили, что столкнулись с трудностями при получении билетов на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. По их словам, у республиканцев таких проблем нет.

Как рассказала изданию Politico член Палаты представителей Ким Фуллер, республиканцам пригласительные выдавались автоматически, а демократы были вынуждены делать специальный запрос, который между тем не гарантирует, что билеты будут предоставлены.

Ким Фуллер, член Палаты представителей: «Мало того, что это несправедливо, это еще и увеличивает пропасть между нашими партиями, а также подтверждает, что с нами не будут считаться».

При этом некоторые из членов Демократической партии предположили, что проблемы с пригласительными вызваны не предвзятостью республиканцев, а тем, что работа организаторов инаугурации недостаточно налажена.

Напомним, инаугурация избранного президента США запланирована на 20 января.

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