Более 50% россиян считают свою страну передовой, богатой и свободной

Проведенный фондом «Общественное мнение» опрос показал, что большинство россиян считают свою страну свободной, передовой и богатой. Также наши соотечественники уверены, что Россию в мире боятся и уважают.

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Около 70% респондентов заявили, что живут в свободной и развитой стране. Передовой Россию назвали 65% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 22% и 25% соответственно. 58% уверены, что живут в богатой стране, 33% считают, что в бедной. Каждый 10-й участник опроса затруднился с ответом.По мнению респондентов, Россию в мире считают богатой (70%), развитой, передовой (60%), свободной страной (56%). Почти три четверти опрошенных (73%) уверены, что Россию в мире уважают. При этом каждый второй (51%) полагает, что отношение к нашей стране в мире в целом необъективное. Противоположной точки зрения придерживаются 36%.Около 86% россиян убеждены в том, что Россию в мире боятся. 75% респондентов считают, что это хорошо. Большинство опрошенных (67%) полагают, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Это обстоятельство люди объясняют увеличением военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%), а 7% называют это заслугой президента. По вопросу о том, как сегодня относятся к нашей стране в мире, мнения разделились: 48% считают, что плохо, 42% уверены, что хорошо.