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  • 14.01, 10:37

Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля

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Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля

Вскрытие <nobr>допинг-пробы</nobr> Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля

Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в Лос-Анджелесе, но тогда вскрытие перенесли на неопределенный срок.

Как сообщил РИА Новости президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, вскрытие пробы Б в начале января было перенесено по просьбе представителей боксера.

Маурисио Сулейман, президент WBC: «Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений».

Допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, в связи с этим был отменен бой с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Позже глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, оказалась «чистой». Промоутер анонсировал, что компания будет бороться за права Поветкина, и добавил, что адвокаты намерены добиваться оправдания и компенсации ущерба боксеру — материального, и морального.

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