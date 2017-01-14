Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Поветкина состоится 1 февраля

Проба Б должна была быть вскрыта 5 января в лаборатории в
РИА Новости президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, вскрытие пробы Б в начале января было перенесено по просьбе представителей боксера.
Лос-Анджелесе, но тогда вскрытие перенесли на неопределенный срок.
Маурисио Сулейман, президент WBC: «Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений».
оказалась «чистой». Промоутер анонсировал, что компания будет бороться за права Поветкина, и добавил, что адвокаты намерены добиваться оправдания и компенсации ущерба боксеру — материального, и морального.
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