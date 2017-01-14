Белорусский музей утюга отмечает первую годовщину

Музей утюга, находящийся в белорусском городе Гродно, отмечает первую годовщину. За долгие годы два энтузиаста собрали более полутысячи этих бытовых приборов, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к любому из экземпляров, среди которых есть уникальные.

Мало кто помнит, что изначально задачей утюга была банальная санитарно-гигиеническая борьба с паразитами на одежде., коллекционер, директор Музея утюга г. Гродно: «Чтобы избавится от паразитов, прибегали к такому способу: нагревали утюг или какой-то предмет, например, камень, и им вытравливали паразитов».Одной из представленных в экспозиции моделей больше тысячи лет. Гродненский частный музей насчитывает 500 предметов, которые уместились на 20 квадратных метрах. Все, чем гладили за последние 300 лет и чем гладят до сих пор, представлено публике.К примеру, угольные утюги в Белоруссии выпускали вплоть до 70-х годов прошлого века. Уголь прогорал, зола высыпалась на одежду, поэтому придумали приборы с наддувом и поддувом, причем специально под рабочую руку, чтобы подходили для правшей и левшей, поскольку перемещать агрегат в пространстве — занятие чрезвычайно трудоемкое. Установка весит порядка 8–10 килограммов, причем без угля. Если его засыпать, будет еще тяжелее.Как передает, любой утюг стоил приличных денег, однако даже пару веков назад население активно использовало прибор не только для глажки. Во многих семьях он становился устройством двойного, и то и тройного назначения. Утюгом забивали гвозди, кололи орехи, а также его приспосабливали для борьбы с грызунами. Нехитрое устройство плюс кусочек сала — получалась ловушка для мышей.Бытовой прибор стал еще и символом стиля и достатка. Для тех, кому позволяют средства, — авторский дизайн, вензеля и фигурки. А если им не пользовались, утюг стоял на самом видном месте. Это считалось писком моды.