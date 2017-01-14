Российские дети передали подарки воспитанникам детдома в Латакии

Воспитанники детского дома в сирийской провинции Латакия получили подарки от сверстников из России. Гуманитарный груз собирали школьники, кадеты и суворовцы.

Подарки в Латакию доставили сотрудники российского центра по примирению сторон. Сирийские дети получили рюкзаки, канцелярские товары, одежду и игрушки. Детский дом был открыт 1959 году и на сегодняшний день является единственным в провинции. В нем проживают и обучаются 60 детей., представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Мы постоянно ездим, мониторим детские дома, садики. Данный центр мы уже посещаем не первый раз. В предыдущий раз мы передали 60 комплектов постельного белья».Всего в рамках акции «Дети России — детям Сирии» нашим центром по примирению доставлено 42 тонны подарков.