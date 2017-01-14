В селе Ростовской области появился бронзовый бюст Сталина

Отреставрированный на народные деньги бюст Сталина установили в селе Куйбышево Ростовской области. Памятник стоял до конца
50-х, но после XX съезда КПСС, на котором осуждался культ личности Сталина, местные власти решили избавиться от бронзового вождя и бросили его в реку. В 60-х затопленный памятник нашел сельский участковый, отреставрировал и поставил у себя во дворе.
Однажды участковый уполномоченный Василий Бурдель случайно наткнулся на затопленную скульптуру. Вдова милиционера Татьяна Яковлевна вспоминает, как в начале 60-х ее муж проводил очередной рейд в районе реки. Обнаружив в воде бюст Сталина, он достал его из воды и установил его у себя во дворе.
Татьяна Бурдель: «Для него это было оскорбительно, что бюст Сталина и лежит в Миусе, в воде, бурьяне и водорослях. Он его окультурил, вымыл, побелил».
Василий Бурдель больше 40 лет оберегал символ советской эпохи и долгие годы ухаживал за ним, а незадолго до своей смерти подарил памятник местному отделению КПРФ. Спустя много лет монумент решили вновь установить в центре села. Глава района — коммунист. По его словам, инициативу поддержали однопартийцы и жители села.
Александр Криворотов, глава Куйбышевского района Ростовской области: «Бюст под видеокамерой, мы постоянно наблюдаем, как к нему постоянно люди приходят, кланяются, цветы складывают».
Вместе с цветами к бюсту принесли и детский рисунок.
Валя, жительница села Куйбышево Ростовской области: «Он был очень справедливый, он не такой добрый, как все остальные, он был очень строгий, но и справедливый».
Те годы вспоминает вдова участкового Татьяна Яковлевна. У ее мамы было 16 детей. Жили они в маленьком домишке с земляным полом.
Татьяна Бурдель: «Сталин дополнительно многосемейным помогал материю, давал нам одежду, чтобы детей вырастить, и продуктов по карточкам нам давали больше как многосемейным».
На собрании сельских депутатов проголосовали единогласно «за», когда возникла идея вернуть Сталина на центральную площадь. Как передает корреспондент НТВ Михаил Антропов, предложение вернуться в сталинскую эпоху народные избранники встретили уже не так единодушно. Из 30 человек «за» проголосовали только семеро.
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