В селе Ростовской области появился бронзовый бюст Сталина

Отреставрированный на народные деньги бюст Сталина установили в селе Куйбышево Ростовской области. Памятник стоял до конца 50-х , но после XX съезда КПСС, на котором осуждался культ личности Сталина, местные власти решили избавиться от бронзового вождя и бросили его в реку. В 60-х затопленный памятник нашел сельский участковый, отреставрировал и поставил у себя во дворе.

Недавно в селе Куйбышево отметили день рождения Иосифа Сталина. Памятников бывшему руководителю СССР в Ростовской области не открывали более полувека. Бюст — творение неизвестного скульптора. На сельской площади именно этот памятник стоял до конца 50-х годов прошлого века. Вскоре после XX съезда, где осудили культ личности Сталина, местные власти решили убрать монумент. Под покровом ночи его демонтировали и сбросили в реку Миус. Здесь он и пролежал до 1960 года.Однажды участковый уполномоченный Василий Бурдель случайно наткнулся на затопленную скульптуру. Вдова милиционера Татьяна Яковлевна вспоминает, как в начале 60-х ее муж проводил очередной рейд в районе реки. Обнаружив в воде бюст Сталина, он достал его из воды и установил его у себя во дворе.: «Для него это было оскорбительно, что бюст Сталина и лежит в Миусе, в воде, бурьяне и водорослях. Он его окультурил, вымыл, побелил».Василий Бурдель больше 40 лет оберегал символ советской эпохи и долгие годы ухаживал за ним, а незадолго до своей смерти подарил памятник местному отделению КПРФ. Спустя много лет монумент решили вновь установить в центре села. Глава района — коммунист. По его словам, инициативу поддержали однопартийцы и жители села., глава Куйбышевского района Ростовской области: «Бюст под видеокамерой, мы постоянно наблюдаем, как к нему постоянно люди приходят, кланяются, цветы складывают».Вместе с цветами к бюсту принесли и детский рисунок., жительница села Куйбышево Ростовской области: «Он был очень справедливый, он не такой добрый, как все остальные, он был очень строгий, но и справедливый».Те годы вспоминает вдова участкового Татьяна Яковлевна. У ее мамы было 16 детей. Жили они в маленьком домишке с земляным полом.: «Сталин дополнительно многосемейным помогал материю, давал нам одежду, чтобы детей вырастить, и продуктов по карточкам нам давали больше как многосемейным».На собрании сельских депутатов проголосовали единогласно «за», когда возникла идея вернуть Сталина на центральную площадь. Как передаетв, предложение вернуться в сталинскую эпоху народные избранники встретили уже не так единодушно. Из 30 человек «за» проголосовали только семеро.