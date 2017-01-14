Более 80% американцев видят в России угрозу для США

82% американцев полагают, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Ipsos и Reuters.
Большинство американцев также считают, что Россия угрожает США больше, чем такие страны, как Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба. Больший страх у американцев вызывает только КНДР. При этом 25% опрошенных полагают, что Москва представляет «неминуемую угрозу» интересам Вашингтона, передает ТАСС.
По мнению экспертов, такие настроения связаны с тем, что власти США обвинили РФ во вмешательстве в президентские выборы и в кибератаках на американские политические организации. Также американцы опасаются, что избранный президент Трамп может иметь связи с Москвой, или что у российских спецслужб на него собран компромат.
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