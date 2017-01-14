НТВ-видение
НТВ-видение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.01, 07:35

Более 80% американцев видят в России угрозу для США

2 комментария

Более 80% американцев видят в России угрозу для США

Более 80% американцев видят в России угрозу для США

82% американцев полагают, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Ipsos и Reuters.

Согласно опросу, проведенному с 9 по 12 января, 82% респондентов назвали Россию угрозой для США. Это на 6% больше показателя, полученного при аналогичном опросе в марте 2015 года.

Большинство американцев также считают, что Россия угрожает США больше, чем такие страны, как Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба. Больший страх у американцев вызывает только КНДР. При этом 25% опрошенных полагают, что Москва представляет «неминуемую угрозу» интересам Вашингтона, передает ТАСС.

По мнению экспертов, такие настроения связаны с тем, что власти США обвинили РФ во вмешательстве в президентские выборы и в кибератаках на американские политические организации. Также американцы опасаются, что избранный президент Трамп может иметь связи с Москвой, или что у российских спецслужб на него собран компромат.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru