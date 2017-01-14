НТВ-видение
НТВ-видение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.01, 07:35

У голландских репортеров изъяли кость пассажира разбившегося в Донбассе Boeing 777

комментировать

У голландских репортеров изъяли кость пассажира разбившегося в Донбассе Boeing 777

У голландских репортеров изъяли кость пассажира разбившегося в Донбассе Boeing 777

Человеческие останки, найденные на месте катастрофы Boeing 777 в Донбассе голландским независимым журналистом Мишелем Спеккерсом, принадлежат одному из погибших пассажиров самолета.

Результаты судебной экспертизы обнародовала прокуратура Нидерландов. Сообщается, что среди изъятых у журналистов материалов с места крушения Boeing 777 в Донбассе был фрагмент человеческой кости одного из пассажиров рокового рейса. Проведенный ДНК-тест показал, что это кость одного из погибших, личность которого была установлена в 2014 году. Действия полиции по изъятию обнаруженных у репортеров фрагментов останков были признаны правомерными.

Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные с территории Украины, а также носители информации, которые, среди прочего, содержали фото- и видеоматериалы».

Журналист Стефан Бек выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки он вместе с коллегой обнаружил в Донбассе, передает РИА Новости.

Стефан Бек, журналист: «Наши мысли с друзьями и семьей погибшего. Хотя мы не в состоянии полностью понять ту боль, которую они испытали».

Бек отметил, что надеется на быструю реакцию властей.

Стефан Бек: «Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно».

Репортер также прокомментировал вчерашнее решение нидерландского суда, согласно которому часть фотоматериалов может быть использована в интересах следствия.

Стефан Бек: «Решение суда не такое уж плохое, в нем даже есть некоторые позитивные моменты. Однако есть моменты, с которыми мы никак не можем согласиться».

Журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, на месте катастрофы Boeing 777 изучавшие обстоятельства трагедии, были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, все материалы у них изъяты. По словам Спеккерса, у них забрали фотоаппарат, видеокамеру, диктофон, карты памяти, жесткие диски и все записи с места крушения самолета. Ранее агентство France-Presse со ссылкой на голландскую прокуратуру сообщало, что среди изъятых материалов были различные сумки с металлическими фрагментами и предметы, которые могут быть человеческими останками.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Жертвами трагедии стали граждане 10 государств. Расследованием катастрофы занимаются власти Нидерландов.

Следственная группа 28 сентября обнародовала свой предварительный доклад о причинах крушения самолета, хотя ряд фрагментов воздушного судна по-прежнему остается на месте трагедии. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, из которого был сбит Boeing 777. Сообщалось, что речь идет о ракете, выпущенной зенитно-ракетноым комплексом «Бук». Также было названо место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по мнению следственной группы, находилось под контролем ополченцев.

Выводы комиссии противоречат результатам экспертизы, которую провели специалисты из российского концерна «Алмаз-Антей», а также обнародованным Россией радиолокационным данным.

Новости по теме

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru