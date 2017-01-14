У голландских репортеров изъяли кость пассажира разбившегося в Донбассе Boeing 777

Человеческие останки, найденные на месте катастрофы Boeing 777 в Донбассе голландским независимым журналистом Мишелем Спеккерсом, принадлежат одному из погибших пассажиров самолета.
Из сообщения прокуратуры Нидерландов: «Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные с территории Украины, а также носители информации, которые, среди прочего, содержали фото- и видеоматериалы».
Журналист Стефан Бек выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки он вместе с коллегой обнаружил в Донбассе, передает РИА Новости.
Стефан Бек, журналист: «Наши мысли с друзьями и семьей погибшего. Хотя мы не в состоянии полностью понять ту боль, которую они испытали».
Бек отметил, что надеется на быструю реакцию властей.
Стефан Бек: «Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно».
Репортер также прокомментировал вчерашнее решение нидерландского суда, согласно которому часть фотоматериалов может быть использована в интересах следствия.
Стефан Бек: «Решение суда не такое уж плохое, в нем даже есть некоторые позитивные моменты. Однако есть моменты, с которыми мы никак не можем согласиться».
France-Presse со ссылкой на голландскую прокуратуру сообщало, что среди изъятых материалов были различные сумки с металлическими фрагментами и предметы, которые могут быть человеческими останками.
Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Жертвами трагедии стали граждане 10 государств. Расследованием катастрофы занимаются власти Нидерландов.
Следственная группа 28 сентября обнародовала свой предварительный доклад о причинах крушения самолета, хотя ряд фрагментов воздушного судна по-прежнему остается на месте трагедии. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, из которого был сбит Boeing 777. Сообщалось, что речь идет о ракете, выпущенной зенитно-ракетноым комплексом «Бук». Также было названо место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по мнению следственной группы, находилось под контролем ополченцев.
обнародованным Россией радиолокационным данным.
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