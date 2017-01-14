В Аргентине налетчики ограбили банк за 30 секунд

Полминуты понадобилось аргентинским грабителям банка, чтобы разбогатеть на 47 тысяч долларов.
Налет попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как двое в масках вышли из Mercedes-Benz и разбили молотком стеклянную дверь банка. Два вооруженных подельника ожидали в машине.
Через 14 секунд грабители вышли с тремя кассетами денег, которые на тот момент загружались в банкоматы, и сели в автомобиль. Ограбление заняло 24 секунды, еще 6 секунд понадобилось одному из налетчиков, чтобы подобрать выпавший из машины предмет. Во время нападения не прозвучало ни одного выстрела, отмечает ТАСС.
Брошенный преступниками Mercedes-Benz нашли в нескольких кварталах от банка. Расследование дерзкого ограбления ведется.
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