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  • 14.01, 04:34
В Аргентине налетчики ограбили банк за 30 секунд. Аргентина, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Аргентине налетчики ограбили банк за 30 секунд

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В Аргентине налетчики ограбили банк за 30 секунд

В Аргентине налетчики ограбили банк за 30 секунд

В Аргентине налетчики ограбили банк за 30 секунд

    Полминуты понадобилось аргентинским грабителям банка, чтобы разбогатеть на 47 тысяч долларов.

    Ограбление произошло в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. Добычей преступников стали 750 тыс. песо (47 тыс. долларов).

    Налет попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как двое в масках вышли из Mercedes-Benz и разбили молотком стеклянную дверь банка. Два вооруженных подельника ожидали в машине.

    Через 14 секунд грабители вышли с тремя кассетами денег, которые на тот момент загружались в банкоматы, и сели в автомобиль. Ограбление заняло 24 секунды, еще 6 секунд понадобилось одному из налетчиков, чтобы подобрать выпавший из машины предмет. Во время нападения не прозвучало ни одного выстрела, отмечает ТАСС.

    Брошенный преступниками Mercedes-Benz нашли в нескольких кварталах от банка. Расследование дерзкого ограбления ведется.

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