Николаев на КамАЗе выиграл 11-й этап «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды
«КамАЗ-Мастер» победил на 11-м этапе ралли «Дакар» в классе грузовиков и сохранил лидерство в общем зачете.
В общем зачете перед финальным заездом лидирует Николаев, его результат — 27 часов 23 минуты 59 секунд. Он опережает своего ближайшего преследователя Сотникова на 17 минут и 9 секунд.
🚩 ASS1 — TRUCKS 🚩— DAKAR RALLY (@dakar) 13 января 2017 г.
1- 📸 Eduard Nikolaev
2- @coyotevillagra (+1’00«)
3- Airat Mardeev (+4’29»)
Closer to a second Dakar title. #Dakar2017 pic.twitter.com/ZSjmcf9yl7
Напомним, что в зачете квадроциклов 11-й этап ралли-рейда выиграл россиянин Сергей Карякин из Yamaha. Он лидирует перед финальным этапом.
Заключительные гонки на «Дакаре» состоятся в субботу.
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