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  • 14.01, 03:04

Николаев на КамАЗе выиграл 11-й этап «Дакара»

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Николаев на КамАЗе выиграл <nobr>11-й</nobr> этап «Дакара»

Николаев на КамАЗе выиграл 11-й этап «Дакара»

Николаев на КамАЗе выиграл <nobr>11-й</nobr> этап «Дакара»
  • Фото: kamazmaster.ru

    • Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-Мастер» победил на 11-м этапе ралли «Дакар» в классе грузовиков и сохранил лидерство в общем зачете.

    Предпоследний этап экипаж Николаева преодолел за 3 часа 56 минут 47 секунд. Вторым финишировал Iveco аргентинца Федерико Вильягры. Тройку замкнул Айрат Мардеев на КамАЗе.

    В общем зачете перед финальным заездом лидирует Николаев, его результат — 27 часов 23 минуты 59 секунд. Он опережает своего ближайшего преследователя Сотникова на 17 минут и 9 секунд.


    Напомним, что в зачете квадроциклов 11-й этап ралли-рейда выиграл россиянин Сергей Карякин из Yamaha. Он лидирует перед финальным этапом.

    Заключительные гонки на «Дакаре» состоятся в субботу.

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