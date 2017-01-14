Обама перед уходом продлил антироссийские санкции

Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные против РФ
расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.
из-за ситуации на Украине и в Крыму.
Из распоряжения президента США: «Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Также Обама продлил санкции в отношении ряда стран, в том числе Кубы, Ирана, Венесуэлы, сообщает РИА Новости.
Напомним, Барак Обама готовится покинуть пост президента США, который 20 января займет Дональд Трамп.
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