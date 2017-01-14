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  • 14.01, 03:04

Пять человек пострадали при столкновении трамваев в Москве

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Пять человек пострадали при столкновении трамваев в Москве

Пять человек пострадали при столкновении трамваев в Москве

На северо-западе столицы столкнулись два трамвая, есть пострадавшие.

ЧП произошло в районе дома 6 по улице Авиационной. В результате несколько пассажиров получили ушибы, пятерым из них потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Обстоятельства столкновения устанавливаются, сообщает ТАСС.

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