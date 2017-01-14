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ЧП
Пять человек пострадали при столкновении трамваев в Москве
14.01.2017, 01:40
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Пять человек пострадали при столкновении трамваев в Москве
На
северо-западе
столицы столкнулись два трамвая, есть пострадавшие.
408
Москва
трамваи
ЧП произошло в районе дома 6 по улице Авиационной. В результате несколько пассажиров получили ушибы, пятерым из них потребовалась помощь медиков.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Обстоятельства столкновения устанавливаются, сообщает
ТАСС
.
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