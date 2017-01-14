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  • 14.01, 01:33

Квадроциклист Карякин победил на 11-м этапе «Дакара»

2 комментария

Квадроциклист Карякин победил на 11-м этапе «Дакара»

Квадроциклист Карякин победил на <nobr>11-м</nobr> этапе «Дакара»

Россиянин Сергей Карякин на Yamaha упрочил свое лидерство в классе квадроциклов, одержав победу на 11-м этапе ралли «Дакар».

В пятницу Карякин финишировал первым со временем 3 часа 58 минут 22 секунды. Вторым стал аргентинец Даниэль Домашевски из Honda, третьим — товарищ россиянина по команде поляк Рафал Соник.

Перед финальным этапом Карякин лидирует в зачете квадроциклов, опережая ближайшего преследователя чилийца Игнасио Касале (Yamaha) на 1 час 16 минут 24 секунды.

Заключительный этап «Дакара»-2017 состоится в субботу.

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