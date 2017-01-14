Квадроциклист Карякин победил на 11-м этапе «Дакара»

Россиянин Сергей Карякин на Yamaha упрочил свое лидерство в классе квадроциклов, одержав победу на
11-м этапе ралли «Дакар».
Перед финальным этапом Карякин лидирует в зачете квадроциклов, опережая ближайшего преследователя чилийца Игнасио Касале (Yamaha) на 1 час 16 минут 24 секунды.
Заключительный этап «Дакара»-2017 состоится в субботу.
🏁 STAGE 11 — QUADS 🏁— DAKAR RALLY (@dakar) 13 января 2017 г.
1- @Karyakin_s
2- @D316D (+20’41«)
3- @rafal_sonik (+23’49»)
Imperial. #Dakar2017 pic.twitter.com/RHP291t1tD
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