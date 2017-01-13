Обама позвал Трампа на чаепитие перед инаугурацией

Уходящий президент США Барак Обама пригласил избранного главу государства Дональда Трампа выпить чаю перед церемонией вхождения в должность.
После чаепития Обама и Трамп вместе поедут к зданию конгресса, где пройдет инаугурация нового президента. После церемонии чета Обама на вертолете покинет Капитолий и отправится на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном, где Барак Обама обратится к военным с прощальной речью.
Затем Барак и Мишель Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета. Куда они направятся, в Белом доме обещали сообщить позднее, передает РИА Новости.
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