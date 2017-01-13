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  • 14.01, 00:01

Обама позвал Трампа на чаепитие перед инаугурацией

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Обама позвал Трампа на чаепитие перед инаугурацией

Обама позвал Трампа на чаепитие перед инаугурацией

Обама позвал Трампа на чаепитие перед инаугурацией
  • Фото Reuters © 2017

    • Уходящий президент США Барак Обама пригласил избранного главу государства Дональда Трампа выпить чаю перед церемонией вхождения в должность.

    Джош Эрнест, пресс-секретарь Белогод дома: «В пятницу утром президент Обама и первая леди пригласят избранного президента Трампа и Меланью Трамп в Белый дом на чай и небольшой прием».

    После чаепития Обама и Трамп вместе поедут к зданию конгресса, где пройдет инаугурация нового президента. После церемонии чета Обама на вертолете покинет Капитолий и отправится на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном, где Барак Обама обратится к военным с прощальной речью.

    Затем Барак и Мишель Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета. Куда они направятся, в Белом доме обещали сообщить позднее, передает РИА Новости.

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