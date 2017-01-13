Самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines экстренно приземлился в Стамбуле
из-за драки между двумя пассажирами.
Разнимать драчунов пришлось пассажирам и членам экипажа, пишет The Sun.
Потасовку запечатлел на мобильный телефон один из пассажиров рейса. Самолет из-за инцидента пришлось посадить в ближайшем аэропорту — в Стамбуле.
Похожий инцидент произошел на борту самолета Turkish Airlines. Пассажир рейса Стамбул — Момбаса во время полета стал паниковать и бросаться на окружающих. Дебоширом оказался гражданин Словении, ему надели наручники, и даже после этого он не перестал вести себя неадекватно и мешать пассажирам.
Пассажиры рейса отказались продолжать полет, и лайнеру пришлось вернуться в аэропорт Ататюрка. После приземления дебошира передали полиции. Стоимость топлива, потраченного в результате инцидента, составила примерно 11 тысяч долларов, передает РИА Новости.
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