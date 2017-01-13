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  • 14.01, 00:01
Самолет Бейрут — Лондон посадили в Стамбуле из-за драки на борту: видео. дебоширы, самолеты, Стамбул. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самолет Бейрут — Лондон посадили в Стамбуле из-за драки на борту: видео

2 комментария
Самолет Бейрут — Лондон посадили в Стамбуле <nobr>из-за</nobr> драки на борту: видео

Самолет Бейрут — Лондон посадили в Стамбуле из-за драки на борту: видео

Самолет Бейрут — Лондон посадили в Стамбуле <nobr>из-за</nobr> драки на борту: видео

    Самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines экстренно приземлился в Стамбуле из-за драки между двумя пассажирами.

    Конфликт разгорелся из-за того, что один из пассажиров начал ругаться со стюардессой, а второй встал на ее защиту. Пожилой дебошир начал толкать оппонента и кричать, что убьет всех на борту.

    Разнимать драчунов пришлось пассажирам и членам экипажа, пишет The Sun.

    Потасовку запечатлел на мобильный телефон один из пассажиров рейса. Самолет из-за инцидента пришлось посадить в ближайшем аэропорту — в Стамбуле.

    Похожий инцидент произошел на борту самолета Turkish Airlines. Пассажир рейса Стамбул — Момбаса во время полета стал паниковать и бросаться на окружающих. Дебоширом оказался гражданин Словении, ему надели наручники, и даже после этого он не перестал вести себя неадекватно и мешать пассажирам.

    Пассажиры рейса отказались продолжать полет, и лайнеру пришлось вернуться в аэропорт Ататюрка. После приземления дебошира передали полиции. Стоимость топлива, потраченного в результате инцидента, составила примерно 11 тысяч долларов, передает РИА Новости.

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