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  • 13.01, 22:31

Четверо изъятых детей вернутся в московскую семью в ближайшее время

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Четверо изъятых детей вернутся в московскую семью в ближайшее время

Четверо изъятых детей вернутся в московскую семью в ближайшее время

Четверо изъятых детей вернутся в московскую семью в ближайшее время

В ближайшее время в приемную московскую семью вернутся четверо детей, ранее изъятых органами опеки из-за подозрений, что одного из малышей били. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова: «Часть детей будет возвращена родственникам в ближайшее время, есть сестра, есть иные родственники мамы… В отношении мамы претензий нет».

Омбудсмен уточнила, что речь идет о возращении в семью четверых детей. При этом расследование о возможном насилии в семье будет продолжено, передает РИА Новости.

Представители опеки со своей стороны также отозвались о матери положительно. По их словам, дети посещают различные секции. Речи об ограничении матери в правах пока не идет.

Анна Кузнецова: «Другие ребятишки в ближайшее время окажутся поблизости — в реабилитационном центре Зеленограда. Уже дано разрешение маме беспрепятственно посещать всех своих детей».

Омбудсмен добавила, что глава семейства в настоящее время находится в отъезде в Петербурге, в отношении него будут приняты меры.

По уточненным данным, у семьи сегодня были изъяты 10 детей. Восемь из них инфицированы ВИЧ: их поместили в больницу, где предоставляют необходимые лекарства. Еще двое оказались в социальном учреждении. Причиной изъятия стали подозрения на насилие в семье со стороны отца: у одного из детей в детском саду обнаружили травмы, напоминающие следы от побоев. При этом мать детей категорически отвергла версию, что отец избил ребенка. По ее словам, травмы могли быть получены любым другим способом. Всего же в семье 13 детей, и лишь один из них является кровным.

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