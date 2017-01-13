Четверо изъятых детей вернутся в московскую семью в ближайшее время

В ближайшее время в приемную московскую семью вернутся четверо детей, ранее изъятых органами опеки
из-за подозрений, что одного из малышей били. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Омбудсмен уточнила, что речь идет о возращении в семью четверых детей. При этом расследование о возможном насилии в семье будет продолжено, передает РИА Новости.
Представители опеки со своей стороны также отозвались о матери положительно. По их словам, дети посещают различные секции. Речи об ограничении матери в правах пока не идет.
Анна Кузнецова: «Другие ребятишки в ближайшее время окажутся поблизости — в реабилитационном центре Зеленограда. Уже дано разрешение маме беспрепятственно посещать всех своих детей».
Омбудсмен добавила, что глава семейства в настоящее время находится в отъезде в Петербурге, в отношении него будут приняты меры.
категорически отвергла версию, что отец избил ребенка. По ее словам, травмы могли быть получены любым другим способом. Всего же в семье 13 детей, и лишь один из них является кровным.
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