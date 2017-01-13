На выставке в Петербурге представили психиатрический взгляд на искусство

В музее «Невская застава» открылась выставка необычных художников. Пациенты психиатрической больницы №6 представили свой взгляд на город.

Их работы в жанрах живописи, керамики и графики посвящены Ленинграду-Петербургу, а также важным событиям, которые происходили в Северной столице. Студия при клинике существует с 2006 года. Ее ученики — люди разного возраста. Они не имеют профессионального художественного образования и всему научились на занятиях.В Петербурге подобные выставки устраивают довольно часто. Так, в прошлом году экспозиция открылась в одной из городских галерей и была посвящена античному искусству.