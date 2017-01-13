Помощник главы Россельхознадзора: в РФ фальсифицируется четверть продуктов

С таким заявлением помощник главы ведомства Алексей Алексеенко выступил в ходе Гайдаровского форума.РИА Новости.
Алексей Алексеенко, помощник главы Россельхознадзора: «По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции».
Алексеенко подчеркнул, что фальсификация касается всех видов продуктов, кроме яиц. Он высказал мнение, что в таких условиях компании, которые производят «нормальную продукцию», оказываются в невыгодном положении.
Алексей Алексеенко: «Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности».
Комментарии