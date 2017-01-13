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  • 13.01, 22:31

Помощник главы Россельхознадзора: в РФ фальсифицируется четверть продуктов

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Помощник главы Россельхознадзора: в РФ фальсифицируется четверть продуктов

Помощник главы Россельхознадзора: в РФ фальсифицируется четверть продуктов

С таким заявлением помощник главы ведомства Алексей Алексеенко выступил в ходе Гайдаровского форума.

Как отметил Алексеенко, эта проблема наносит колоссальный урон и может нанести еще больший. По его словам, проверки выявили, что 25% продуктов питания на российском рынке фальсифицируются, передает РИА Новости.

Алексей Алексеенко, помощник главы Россельхознадзора: «По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции».

Алексеенко подчеркнул, что фальсификация касается всех видов продуктов, кроме яиц. Он высказал мнение, что в таких условиях компании, которые производят «нормальную продукцию», оказываются в невыгодном положении.

Алексей Алексеенко: «Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности».

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