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  • 13.01, 22:31

Трамп вновь поднимет тему единства американцев на церемонии инаугурации

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Трамп вновь поднимет тему единства американцев на церемонии инаугурации

Трамп вновь поднимет тему единства американцев на церемонии инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи на церемонии инаугурации 20 января вновь поднимет тему о необходимости единства американцев, которую обозначил как основную уже в ночь после выборов.

Кроме того, он намерен обратиться к предпринимателям с призывом о создании в Америке новых рабочих мест. Об этом сообщил Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома, передает ТАСС.

Шон Спайсер: «Дональд Трамп продолжает работать над текстом речи. Основную тему он обозначил в ночь после выборов, когда выступал в Нью-Йорке около трех часов утра (9 ноября). Тогда он говорил о необходимости единства всех американцев».

Спайсер отметил, что «сейчас выборы уже позади, но он хочет продолжать поднимать те темы, которые объединят страну и восстановят у американцев гордость за страну».

Шон Спайсер: «Он хочет, чтобы все больше американцев могли получить работу. Он намерен поднимать эти темы и впредь, и они будут присутствовать в выступлении на церемонии инаугурации».

По его словам, речь Трампа на церемонии «будет обращена в будущее, и он сосредоточится на вопросе о том, каким курсом он хочет вести страну».

Специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов, сообщил, что будущий глава Белого дома сам пишет свою речь.

Кристофер Бринкли: «По словам Трампа, он хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой. Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет. Да, конечно, в работе над речью принимают участие специалисты, но Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением».

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