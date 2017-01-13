Женская сборная США разгромила россиянок в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Российская команда проиграла американкам со счетом 0:6. Чемпионат мира проходит в чешских городах Злин и Пршеров.ТАСС. Возможно, это и стало причиной поражения. Спортсменки были удалены с площадки во время игры в четвертьфинале с командой Чехии. Они обе получили по матч-штрафу.
В сегодняшней игре отметились четыре американки. Грэйс Зумвинкль оформила хет-трик, забросив шайбу на 4-й, 11-й и 44-й минуте. Тэйлор Винт на 22-й, Кэтрин Скайа на 24-й, а Натали Хэйзинг на 38-й.
После этого поражения россиянкам предстоит матч за третье место с победителем встречи Канада — Швеция. Он состоится 14 января.
Женские молодежные чемпионаты мира по хоккею (участницы не старше 18 лет) проводятся с 2008 года. Сборная США пять раз выигрывала турнир. Команда Канады — четыре. Россиянкам лишь раз удалось завоевать бронзу в 2015 году.
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