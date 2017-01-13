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  • 13.01, 22:31

Водитель Mercedes сбил троих пешеходов на севере Москвы

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Водитель Mercedes сбил троих пешеходов на севере Москвы

Водитель Mercedes сбил троих пешеходов на севере Москвы

Иномарка сбила троих пешеходов у станции метро Полежаевская на севере Москвы.

Об инциденте РИА Новости сообщил представитель столичного управления ГИБДД.

Из сообщения ГИБДД: «Подтверждаем факт наезда на троих пешеходов на севере Москвы на Хорошёвском шоссе возле станции метро „Полежаевская“».

Как сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГИБДД, двое из троих пешеходов были направлены в больницу. Третьему пострадавшему помощь оказали на месте.

Из сообщения ГИБДД: «Вечером 13 января на Хорошёвском шоссе водитель легкового автомобиля марки Mercedes допустил наезд на трех пешеходов, в результате чего двое граждан получили травмы и были госпитализированы, а третьему помощь была оказана на месте».

Обстоятельства ДТП уточняются, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

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