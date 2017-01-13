Директор школы извинился за инцидент с заблудившимися в лесу в мороз учениками

Директор школы под Томском, где урок физкультуры едва не закончился трагедией, принес извинения за произошедшее.несколько часов блуждали на морозе. На помощь вовремя пришли спасатели и местные жители, обнаружившие группу, когда уже начало смеркаться.
Сегодня было возбуждено уголовное дело, директор школы в поселке Кисловка отстранен от работы. Власти уже заявили, что он будет уволен. Также от работы отстранен учитель физкультуры.
Вечером на родительском собрании директор школы извинился перед родителями. Инцидент показал: с организацией уроков физкультуры на открытом воздухе есть проблемы.
Как так получилось, что подмога к детям пришла только вечером, сейчас выясняют томские прокуроры и следователи. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.
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