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  • 13.01, 21:00
Директор школы извинился за инцидент с заблудившимися в лесу в мороз учениками. дети и подростки, расследование, Томская область, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Директор школы извинился за инцидент с заблудившимися в лесу в мороз учениками

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Директор школы извинился за инцидент с заблудившимися в лесу в мороз учениками

Директор школы извинился за инцидент с заблудившимися в лесу в мороз учениками

Директор школы извинился за инцидент с заблудившимися в лесу в мороз учениками

    Директор школы под Томском, где урок физкультуры едва не закончился трагедией, принес извинения за произошедшее.

    Как сообщалось, 10 учеников младших классов вместе с учителем отправились на лыжах в лес, но сбились с лыжни и несколько часов блуждали на морозе. На помощь вовремя пришли спасатели и местные жители, обнаружившие группу, когда уже начало смеркаться.

    Сегодня было возбуждено уголовное дело, директор школы в поселке Кисловка отстранен от работы. Власти уже заявили, что он будет уволен. Также от работы отстранен учитель физкультуры.

    Вечером на родительском собрании директор школы извинился перед родителями. Инцидент показал: с организацией уроков физкультуры на открытом воздухе есть проблемы.

    Как так получилось, что подмога к детям пришла только вечером, сейчас выясняют томские прокуроры и следователи. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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