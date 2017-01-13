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  • 13.01, 21:00

Российские бобслеистки впервые в истории завоевали медали на чемпионате Европы

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Российские бобслеистки впервые в истории завоевали медали на чемпионате Европы

Российские бобслеистки впервые в истории завоевали медали на чемпионате Европы

Российские бобслеистки впервые в истории завоевали медали на чемпионате Европы
  • Фото Associated Press © 2017, Caroline Seidel

    • Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова выиграли серебряные награды. Они стали первыми российскими бобслеистками, которым удалось занять призовые места на чемпионате Европы.

    По итогам двух заездов спортсменки финишировали с результатом — 1 минута и 55,02 секунды. Их медали стали первыми в истории, которые завоевали российские бобслеистки на ЧЕ.

    Золото досталось спортсменкам из Германии Мариаме Яманке и Аннике Драцек. Их время — 1 минута и 54,50 секунды. Третье место заняли бобслеистки из Австрии Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1.55,60).

    Состязания прошли в немецком Винтерберге. В зачете Кубка мира, который совмещен с чемпионатом Европы, российский экипаж Сергеевой и Кочержовой занял четвертое место.

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