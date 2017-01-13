Издатель Mein Kampf ошеломлен успехом книги в Германии

В Германии сметают с полок книгу Mein Kampf Адольфа Гитлера. Более того, стало известно, что книгу издадут и на французском — для Бельгии и Франции.
Книгу Mein Kampf («Моя борьба»), надиктованную Гитлером в начале 20-х годов своему соратнику Рудольфу Гессу, в нацистские времена молодоженам вручали вместо Библии. Она была издана общим тиражом 12 миллионов экземпляров и принесла фюреру многомиллионное состояние.
В современной Германии, в отличие, скажем, от Голландии, книга не запрещена. Ее можно приобрести в букинистических магазинах. Но переиздавать книгу по решению правительства Баварии, которой союзники передали авторские права, было нельзя в течение 70 лет после смерти Гитлера.
Год назад, когда этот срок истек, Институт современной истории в Мюнхене выпустил Mein Kampf в качестве так называемого научного издания, где каждый пассаж Гитлера сопровождается комментариями историков. В общей сложности комментариев 3,7 тысячи, а сам двухтомник весом 5 кг и стоимостью 59 евро, содержит почти 2000 страниц.
Первоначальный тираж нового издания был скромный в расчете на специалистов и библиотеки. Но спрос превзошел все ожидания.
Андреас Виршинг, профессор, директор Института современной истории: «Цифры продаж нас просто ошеломили, никто даже и подумать о таком не мог. Мы выпустили четыре с лишним тысячи экземпляров. Свою задачу мы видели в том, чтобы текст книги без соответствующих комментариев не разошелся бы по стране».
Такое намерение с самого начала в Германии и за ее пределами было спорным. В Израиле предостерегали об открытии ящика Пандоры. По сути, так оно и получилось: 85 тысяч экземпляров продано всего за год. В апреле книга возглавила список национальных бестселлеров.
Сейчас уже готовится седьмое издание этой научной версии, а также уже продается карманный формат книги стоимостью 17 евро, где каждый желающий без труда может познакомиться со всеми злобными высказываниями фюрера типа «евреи паразитируют на теле других народов», «Россия неизбежно обречена на гибель», а «Франция претерпевает столь сильное негритянское влияние, что скоро можно уже будет говорить о возникновении нового африканского государства на европейской территории».
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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