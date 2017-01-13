«Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске

«Русфонд» обратился в суд, чтобы узнать судьбу денег, собранных в 2014 году для лечения Жанны Фриске.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», целевые деньги придется вернуть, чтобы направить их на лечение тяжелобольным детям, или предоставить отчеты о расходовании миллионов рублей, собранных на лечение певицы.
Из сообщения «Русфонда»: «Договор, заключенный „Русфондом“ с Жанной, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть. Согласно документам, представленным „Русфонду“, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы».
Отмечается, что «обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей».
получить от близких певицы отчеты о расходовании средств, но они не увенчались успехом.
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