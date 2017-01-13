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  • 13.01, 19:29

«Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске

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«Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске

«Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске

«Русфонд» обратился в суд, чтобы узнать судьбу денег, собранных в 2014 году для лечения Жанны Фриске.

По информации «Русфонда», на лечение Жанны Фриске было направлено свыше 25 миллионов рублей, но после ее смерти родственники певицы отказались представить документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», целевые деньги придется вернуть, чтобы направить их на лечение тяжелобольным детям, или предоставить отчеты о расходовании миллионов рублей, собранных на лечение певицы.

Из сообщения «Русфонда»: «Договор, заключенный „Русфондом“ с Жанной, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть. Согласно документам, представленным „Русфонду“, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы».

Отмечается, что «обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей».

После смерти Жанны Фриске летом 2015 года «Русфонд» делал несколько попыток получить от близких певицы отчеты о расходовании средств, но они не увенчались успехом.

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