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  • 13.01, 19:29

Прекращено действие соглашения РФ и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

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Прекращено действие соглашения РФ и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

Прекращено действие соглашения РФ и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

Россия и Украина официально отказались от сотрудничества при строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Из сообщения МИД РФ: «Прекратило действие Соглашение между правительством Российской Федерации и Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года».

О планах Киева отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции стало известно еще в 2014 году. Тогда президент украинской НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что Киев «русского варианта вообще не рассматривает». Он отметил, что для Хмельницкой АЭС рассматривается реакторная установка на базе ВВЭР-1000, проектной и технической документацией на которую владеет Чехия.

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