Прекращено действие соглашения РФ и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

Россия и Украина официально отказались от сотрудничества при строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном
интернет-портале правовой информации.
О планах Киева отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции стало известно еще в 2014 году. Тогда президент украинской НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что Киев «русского варианта вообще не рассматривает». Он отметил, что для Хмельницкой АЭС рассматривается реакторная установка на базе ВВЭР-1000, проектной и технической документацией на которую владеет Чехия.
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