Бывшему вице-губернатору Петербурга стало плохо на заседании суда

Марата Оганесяна доставили в Смольнинский районный суд, однако заседание пришлось прервать
бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Ему предъявлено обвинение по делу о хищении более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове.
из-за плохого самочувствия обвиняемого. Кроме того, адвокат сообщил о плохих условиях содержания своего подзащитного.
Экс-чиновник был арестован в середине ноября прошлого года. Для рассмотрения ходатайства о продлении ареста Оганесяна доставили в зал заседания, несмотря на многочисленные жалобы обвиняемого на плохое самочувствие.
Как рассказал адвокат Оганесяна Юрий Новолодский, его подзащитный, находясь уже в следственном изоляторе, заболел бронхитом. Также сторона защиты настаивает на том, что обвиняемого содержат под стражей в недопустимых бытовых условиях.
До рассмотрения ходатайства судья Олеся Буланая выслушала доводы сторон о возможности проведения открытого судебного заседания. Сам обвиняемый также обратился к суду с просьбой разрешить представителям СМИ присутствовать на процессе.
Марат Оганесян, обвиняемый, в 2013–2015 гг. — вице-губернатор Петербурга: «Хочу донести до прессы свою точку зрения и сделать таким образом, чтобы была какая-то ответная реакция на те вымышленные заявления, которые звучат в СМИ в последнее время. Поэтому, со своей стороны, считаю, что наличие прессы дает возможность, по крайней мере, объективного освещения происходящего и в зале суда, и в рамках этого дела».
Однако ходатайство суд отклонил. И уже после того как журналисты покинули зал, стало известно о том, что Оганесяну вызвали скорую помощь: во время заседания у него сильно подскочило давление. В итоге процесс пришлось прервать. Отметим, что бывшему вице-губернатору по статье о крупном мошенничестве может грозить до 10 лет лишения свободы.
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