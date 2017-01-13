Петербургские музейщики встали на защиту Исаакия

Передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви сегодня раскритиковал Союз музейных работников Петербурга.официальном сайте профессионального сообщества появилось заявление, в котором выражены опасения по поводу уничтожения Исаакия как музея-памятника.
Авторы документа полагают, что ситуация может привести к массовым увольнениям, так как не все сотрудники госучреждения, по мнению участников сообщества, готовы стать работниками религиозной организации.
В союзе также отмечают, что с церковью и так был достигнут компромисс. Исаакий имеет непреходящее священное значение для музейных работников города. Во время Великой Отечественной войны и блокады именно там хранились более 120 тысяч экспонатов и предметов искусства из Эрмитажа и Царского Села.
Александр Кузьмин, заместитель председателя Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Ведь интересы верующих людей нисколько не игнорируются. Исаакиевский собор был флагманом в подписании договора с церковными организациями о совместной эксплуатации этого здания. Только в прошлом году там прошло 640 служб. Это практически по две службы в день».
Между тем петиция против передачи Исаакиевского собора уже 165 тысяч человек. Реакция интернет-пользователей последовала за первыми официальными заявлениями.
Накануне представители власти и епархии собрали пресс-конференцию по одной из самых резонансных тем последних дней и раскрыли журналистам некоторые подробности процедуры. Так, стало известно, что собственником собора останется город, а с церковью будет заключен договор. При этом в случае неисполнения условий по сохранности ценностей музея документ может быть расторгнут.
Обсуждали и вопросы содержания Исаакия. Представители епархии заявили, что готовы взять расходы на себя, а в вопросах реставрации предполагается софинансирование с государством.
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