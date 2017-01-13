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  • 13.01, 20:59
Петербургские музейщики встали на защиту Исаакия. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские музейщики встали на защиту Исаакия

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Петербургские музейщики встали на защиту Исаакия

Петербургские музейщики встали на защиту Исаакия

    Передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви сегодня раскритиковал Союз музейных работников Петербурга.

    На официальном сайте профессионального сообщества появилось заявление, в котором выражены опасения по поводу уничтожения Исаакия как музея-памятника.

    Авторы документа полагают, что ситуация может привести к массовым увольнениям, так как не все сотрудники госучреждения, по мнению участников сообщества, готовы стать работниками религиозной организации.

    В союзе также отмечают, что с церковью и так был достигнут компромисс. Исаакий имеет непреходящее священное значение для музейных работников города. Во время Великой Отечественной войны и блокады именно там хранились более 120 тысяч экспонатов и предметов искусства из Эрмитажа и Царского Села.

    Александр Кузьмин, заместитель председателя Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Ведь интересы верующих людей нисколько не игнорируются. Исаакиевский собор был флагманом в подписании договора с церковными организациями о совместной эксплуатации этого здания. Только в прошлом году там прошло 640 служб. Это практически по две службы в день».

    Между тем петиция против передачи Исаакиевского собора уже 165 тысяч человек. Реакция интернет-пользователей последовала за первыми официальными заявлениями.

    Накануне представители власти и епархии собрали пресс-конференцию по одной из самых резонансных тем последних дней и раскрыли журналистам некоторые подробности процедуры. Так, стало известно, что собственником собора останется город, а с церковью будет заключен договор. При этом в случае неисполнения условий по сохранности ценностей музея документ может быть расторгнут.

    Обсуждали и вопросы содержания Исаакия. Представители епархии заявили, что готовы взять расходы на себя, а в вопросах реставрации предполагается софинансирование с государством.

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