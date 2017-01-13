Венгерской журналистке дали три года условно за подножку беженцу с ребенком

Репортера венгерского телеканала N1 Петру Лазло, которая прославилась после инцидента с подножкой беженцу с ребенком на руках, приговорили к трем годам условного заключения.ТАСС.
Инцидент произошел в сентябре 2015 года недалеко от пункта приема беженцев в венгерском городе Реске и вызвал широкий общественный резонанс. Лазло, снимавшая репортаж, поставила подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, который пытался уйти от преследования полицейских.
На видео отчетливо запечатлены и сам жест журналистки, и падение мужчины. Вскоре после этого Лазло была уволена с работы, а прокуратура открыла дело по обвинению в хулиганстве.
нарушением общепринятых норм». Аргумент адвокатов по поводу попытки Лазло защититься от бегущей толпы из нескольких сотен человек был отклонен. Сама подсудимая, не сдержав слез, заявила, что после случившегося неоднократно получала угрозы в свой адрес, став жертвой «кампании ненависти».
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