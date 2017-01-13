Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 19:29

Венгерской журналистке дали три года условно за подножку беженцу с ребенком

6 комментариев
Венгерской журналистке дали три года условно за подножку беженцу с ребенком

Венгерской журналистке дали три года условно за подножку беженцу с ребенком

Венгерской журналистке дали три года условно за подножку беженцу с ребенком

Репортера венгерского телеканала N1 Петру Лазло, которая прославилась после инцидента с подножкой беженцу с ребенком на руках, приговорили к трем годам условного заключения.

О вердикте, который вынес суд города Сегед, сообщила телевещательная компания BBC, передает ТАСС.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года недалеко от пункта приема беженцев в венгерском городе Реске и вызвал широкий общественный резонанс. Лазло, снимавшая репортаж, поставила подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, который пытался уйти от преследования полицейских.

На видео отчетливо запечатлены и сам жест журналистки, и падение мужчины. Вскоре после этого Лазло была уволена с работы, а прокуратура открыла дело по обвинению в хулиганстве.

При оглашении вердикта судьи подчеркнули, что действия телерепортера стали «нарушением общепринятых норм». Аргумент адвокатов по поводу попытки Лазло защититься от бегущей толпы из нескольких сотен человек был отклонен. Сама подсудимая, не сдержав слез, заявила, что после случившегося неоднократно получала угрозы в свой адрес, став жертвой «кампании ненависти».

Новости по теме

Беженцы в Европе

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru