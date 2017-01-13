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  • 13.01, 17:58

Медведев пообещал журналистам больше кликов и лайков со стороны власти

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Медведев пообещал журналистам больше кликов и лайков со стороны власти

Медведев пообещал журналистам больше кликов и лайков со стороны власти

Премьер-министр Дмитрий Медведев в День российской печати вручил премии правительства в области СМИ за 2016 год.

Один из лауреатов назвал свою награду лайком от правительства, а премьер пообещал их увеличить их количество.

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и лайки со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит — от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем».

Глава правительства полушутя добавил, что «жизнь — штука сложная, а денег, как известно, нет», и он это понимает. Медведев также отметил, что, несмотря на все трудности, журналистика всегда привлекала людей талантливых, неординарных, смелых, рискующих жизнью.

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