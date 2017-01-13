Мать напоила младенца уксусной кислотой в Воронежской области

Следователи Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении
СУ СК по Воронежской области, инцидент произошел 9 января.
24-летней местной жительницы, которая умышленно напоила трехмесячного сына уксусной кислотой.
Из сообщения СУ СК по Воронежской области: «Она (мать ребенка) дома с целью причинения тяжкого вреда здоровью трехмесячному сыну, дала выпить ему уксусной кислоты».
По данным следствия, родственники доставили ребенка в больницу, где мальчику поставили диагноз «Химический ожог пищевода». В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице.
В доме женщины нашли стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью и наклейкой «Уксусная кислота 70%», а также детскую бутылочку. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего».
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