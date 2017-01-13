Полиция подтвердила факт смерти бывшей участницы группы «Лицей»

В МВД официально подтвердили информацию о гибели
РИА Новости со ссылкой на представителя полиции, факт смерти Роштаковой был зафиксирован 11 января.
33-летней певицы Жанны Роштаковой во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке скончалась бывшая участница группы «Лицей» Жанна Роштакова. Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель Прохор Шаляпин. По его словам, певица скончалась у себя дома после того, как ей на голову в ванной упала полка.
Жанна Роштакова не входила в основной состав «Лицея», но пару раз выступала на подмене. Об этом заявил представитель группы Евгений Яковлев.
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