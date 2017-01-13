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  • 13.01, 17:57

Полиция подтвердила факт смерти бывшей участницы группы «Лицей»

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Полиция подтвердила факт смерти бывшей участницы группы «Лицей»

Полиция подтвердила факт смерти бывшей участницы группы «Лицей»

Полиция подтвердила факт смерти бывшей участницы группы «Лицей»
  • Фото: roshtakovazhanna /instagram.com

    • В МВД официально подтвердили информацию о гибели 33-летней певицы Жанны Роштаковой во Владивостоке.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции, факт смерти Роштаковой был зафиксирован 11 января.

    Ранее сообщалось, что во Владивостоке скончалась бывшая участница группы «Лицей» Жанна Роштакова. Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель Прохор Шаляпин. По его словам, певица скончалась у себя дома после того, как ей на голову в ванной упала полка.

    Жанна Роштакова не входила в основной состав «Лицея», но пару раз выступала на подмене. Об этом заявил представитель группы Евгений Яковлев.

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