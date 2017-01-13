Жители Ревды шокированы решением ГИБДД отменить почти все автобусы

Жители города Ревда в Свердловской области
исключительно пешком. На маршрут не вышел ни один автобус. И несмотря на то, что без общественного транспорта целый город живет уже вторые сутки, многие до сих пор не могут поверить, что такое в принципе возможно.
из-за снегопада пошли на работу пешком. Осадки практически парализовали движение общественного транспорта, автоинспекция запретила автобусам выезжать на занесенные дороги.
Выезжать на маршрут городским автобусам запретили автоинспекторы. За последние две недели Ревда превратилась в один большой сугроб. В новогодние каникулы на регион обрушились серьезные снегопады. Но коммунальщики не торопились расчищать дороги.
Алексей Булатов, начальник ГИБДД города: «Была выявлена уйма недостатков, просто огромное количество. Мы на это указали. Тем не менее, своевременно это не было сделано. Пришлось пойти на такие непопулярные меры, как закрытие автобусных маршрутов».
Коммунальщики просили дать им кредит доверия. Уверяли, что автобусы можно запустить, ведь для некоторых из них это тоже единственный способ добраться на работу. Клятвенно обещали уже к утру привести все улицы в порядок, задействовали всю городскую технику. Но воз и ныне там. При повторном рейде сотрудники ГИБДД снова выявили множество нарушений.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.
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