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  • 13.01, 17:57

В Шереметьево объяснили счет москвичу в 3 млн рублей за парковку

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В Шереметьево объяснили счет москвичу в 3 млн рублей за парковку

В Шереметьево объяснили счет москвичу в 3 млн рублей за парковку

Паркомат выдал автомобилисту, который провел на стоянке 45 минут, счет за 17 лет.

В пресс-службе Шереметьево прокомментировали случившееся. К сбою работы автомата, как сообщили в воздушной гавани, привели погодные изменения, передает РИА Новости.

Пресс-служба Шереметьево: «Данное событие имело место при выезде клиента из привокзальной территории терминалов Е и F. При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой. В кратчайшие сроки неисправность была устранена».

В аэропорту рассказали, что в результате водитель оплатил 200 рублей за парковку вместо трех с лишним миллионов. Как добавили в пресс-службе, в текущем году оборудование на парковке заменят на более современное и надежное. В воздушной гавани рассчитывают, что эта мера позволит также снизить время открытия шлагбаумов и ускорить проезд автомобилей.

Напомним, автомобилист Андрей Виллевальдт сообщил в соцсетях о том, что паркомат в Шереметьево выставил ему счет на 3 379 800 рублей. Из-за сбоя аппарат рассчитал, что мужчина въехал на парковку в 2000 году.

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