В Шереметьево объяснили счет москвичу в 3 млн рублей за парковку

Паркомат выдал автомобилисту, который провел на стоянке 45 минут, счет за 17 лет.РИА Новости.
Пресс-служба Шереметьево: «Данное событие имело место при выезде клиента из привокзальной территории терминалов Е и F. При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой. В кратчайшие сроки неисправность была устранена».
В аэропорту рассказали, что в результате водитель оплатил 200 рублей за парковку вместо трех с лишним миллионов. Как добавили в пресс-службе, в текущем году оборудование на парковке заменят на более современное и надежное. В воздушной гавани рассчитывают, что эта мера позволит также снизить время открытия шлагбаумов и ускорить проезд автомобилей.
Напомним, автомобилист Андрей Виллевальдт сообщил в соцсетях о том, что паркомат в Шереметьево выставил ему счет на 3 379 800 рублей. Из-за сбоя аппарат рассчитал, что мужчина въехал на парковку в 2000 году.
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