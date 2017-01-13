В Уфе завели дело после скандала с ползающей по лестнице пациенткой больницы

Инцидент в больнице Уфы, где пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице на рентген, будут расследовать в рамках уголовного дела.
Напомним, громкий скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео, на котором женщина с забинтованной ногой на четвереньках поднимается и спускается по лестнице. Выяснилось, что все произошло в больнице, где отсутствуют пандусы и подъемники, а лифт не работает уже несколько лет.
Из сообщения СУ СК по Башкирии: «В результате нарушений ряда нормативно-правовых актов в поликлинике 55-летняя пациентка с переломом левой нижней конечности вынуждена была добираться на второй этаж поликлинического отделения для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу, что было связано с риском для ее жизни и здоровья».
ведомстве отметили, что действия неустановленных пока лиц, ответственных за произошедшее, квалифицированы по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
После инцидента глава Башкирии Рустэм Хамитов дал указание освободить от занимаемой должности главврача больницы.
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