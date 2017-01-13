Германия пригласила Ткачёва на министерский саммит G20 вопреки санкциям

Глава Минсельхоза России Александр Ткачёв примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20, который пройдет 22 января в Берлине, несмотря на то, что находится в
стоп-листе Евросоюза.
МИД ФРГ: «Есть определенные процедуры, чтобы в отдельных случаях делать исключения. Мы в качестве председателя „двадцатки“ считаем себя обязанными готовить встречи как можно более эффективно. Это подразумевает и то, чтобы все партнеры могли работать так, как это происходит обычно. Пока Россия является членом G20, мы обязаны обеспечивать совместную работу. Так мы понимаем нашу задачу».
В Минсельхозе России подтвердили, что Ткачёв примет участие в министерском саммите G20 и в рамках визита проведет ряд двусторонних встреч с коллегами по «двадцатке».
Александр Ткачёв был включен в расширенный санкционный список ЕС в 2014 году, когда занимал пост губернатора Краснодарского края.
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