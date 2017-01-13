Германия пригласила Ткачёва на министерский саммит G20 вопреки санкциям

Глава Минсельхоза России Александр Ткачёв примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20, который пройдет 22 января в Берлине, несмотря на то, что находится в стоп-листе Евросоюза.

Как объяснили в МИД Германии, Берлин считает себя обязанным обеспечить участие всех членов G20 в мероприятиях в рамках своего председательства, поэтому для Александр Ткачёва будет сделано исключение.: «Есть определенные процедуры, чтобы в отдельных случаях делать исключения. Мы в качестве председателя „двадцатки“ считаем себя обязанными готовить встречи как можно более эффективно. Это подразумевает и то, чтобы все партнеры могли работать так, как это происходит обычно. Пока Россия является членом G20, мы обязаны обеспечивать совместную работу. Так мы понимаем нашу задачу».В Минсельхозе России подтвердили, что Ткачёв примет участие в министерском саммите G20 и в рамках визита проведет ряд двусторонних встреч с коллегами по «двадцатке».Александр Ткачёв был включен в расширенный санкционный список ЕС в 2014 году, когда занимал пост губернатора Краснодарского края.