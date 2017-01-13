Под Белгородом двухлетняя девочка ушла из детсада в мороз в тапочках

Прокуратура Белгородской области начала проверку информации СМИ о том, что раздетая девочка ушла из детсада домой в морозную погоду. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По данным СМИ, девочка беспрепятственно вышла из детского сада «Алёнушка» в колготках, майке и резиновых тапочках. Он добралась до дома, преодолев расстояние почти в один километр. Инцидент произошел 11 января, когда температура воздуха была около минус 5 градусов.
Из сообщения прокуратуры Белгородской области: «По указанному сообщению … организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, предъявляемых к безопасности пребывания детей в дошкольной образовательной организации».
Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в Тюмени, где из детского сада ушел пятилетний мальчик. Гулявшего на 30-градусном морозе ребенка увидела женщина-парикмахер, которая и обратилась в полицию.
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