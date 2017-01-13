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  • 13.01, 16:27

СК проверяет информацию о подаренных детям в Иркутске червивых конфетах

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СК проверяет информацию о подаренных детям в Иркутске червивых конфетах

СК проверяет информацию о подаренных детям в Иркутске червивых конфетах

СК проверяет информацию о подаренных детям в Иркутске червивых конфетах
  • Фото: kazanfirst.ru

    • Следственные органы региона проводят проверку в связи с публикациями в СМИ о просроченных новогодних угощениях для детей из малоимущих семей.

    Угощения, на которые поступили жалобы, были закуплены министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

    Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области: «Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних сладких наборов для детей из социально незащищенных семей в 2016 году».

    Напомним, в декабре от родителей, чьи дети получили просроченные подарки, поступили обращения в управление Роспотребнадзора. Сообщалось не только о червях, но и о конфетах с плесенью. Одна из заявительниц отправила фотографию червивых новогодних угощений. Но сам испорченный товар предоставить не смогла, поскольку выбросила его вместе с упаковкой. В результате власти региона выдали новые подарки всем, кто обратился с жалобами, а Роспотребнадзор начал проверку.






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