СК проверяет информацию о подаренных детям в Иркутске червивых конфетах

Следственные органы региона проводят проверку в связи с публикациями в СМИ о просроченных новогодних угощениях для детей из малоимущих семей.
Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области: «Организовано проведение доследственной проверки о превышении полномочий и злоупотреблении ими должностными лицами министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при заключении контрактов на поставку новогодних сладких наборов для детей из социально незащищенных семей в 2016 году».
Напомним, в декабре от родителей, чьи дети получили просроченные подарки, поступили обращения в управление Роспотребнадзора. Сообщалось не только о червях, но и о конфетах с плесенью. Одна из заявительниц отправила фотографию червивых новогодних угощений. Но сам испорченный товар предоставить не смогла, поскольку выбросила его вместе с упаковкой. В результате власти региона выдали новые подарки всем, кто обратился с жалобами, а Роспотребнадзор начал проверку.
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