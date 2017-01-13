Школьники встали на защиту физрука, с которым провели девять часов на морозе в лесу

Шокирующая история произошла накануне в поселке Кисловка под Томском. Ученики четвертого класса шли на лыжах по заранее подготовленному маршруту. Однако
из-за метели они потеряли ориентиры и заблудились. Спасенные дети просят не винить в произошедшем любимого учителя.
Уроки физкультуры в средней школе поселка Кисловка теперь проходят исключительно в спортивном зале. Занятия на свежем воздухе на время служебной проверки решили отменить. После девятичасовой экстремальной прогулки по лесу на лыжах в 20-градусный мороз восемь детей до сих пор остаются в больнице. Врачи сегодня отпустили домой только двоих. А школьницу, которая помогала одноклассникам согреться в лесу и сама получила обморожение, перевели из реанимации в общую палату.
Как случилось так, что обычный урок физкультуры закончился масштабной спасательной операцией, сейчас выясняют следователи. Известно, что 10 детей вместе с учителем направились в сторону леса со школьного стадиона, а затем заблудились. Тревогу забили ближе к обеду, когда поняли, что прогулка затянулась не просто так.
К поискам подключились сотрудники МЧС, полицейские и администрация образовательного учреждения. Лес прочесывали метр за метром. За несколько часов лыжники умудрились далеко зайти. Детей нашли замерзшими и испуганными. К школе их вывозили на снегоходах.
Закутав школьников в теплые вещи, на автомобилях реанимации их отвезли в местную больницу. Госпитализировали и самого учителя — 60-летнего Александра Квина. Чтобы согреть подопечных, он отдал свои куртку и варежки, заставлял ребят прыгать и бегать, чтобы не замерзли окончательно. Об этом после возвращения рассказали сами дети.
В управлении образования уверены: опытный педагог самовольно ушел с маршрута. Почему — выясняется. По словам руководителей школы, нареканий к Александру Квину никогда не было. Но сейчас заслуженный учитель отстранен от работы. Следователи возбудили уголовное дело. Между тем пострадавшие школьники встали на защиту любимого физрука и просят не увольнять его. Но последнее слово будет за судом.
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