Уфимского школьника наградили за спасение сестер при пожаре

В уфимском управлении МЧС наградили местного школьника, который, рискуя собственной жизнью, вывел из горящего дома двоих сестер. На церемонии награждения мальчик признался, что по-другому поступить просто не мог.

Пожар произошел, когда взрослые были на работе. Огонь мгновенно охватил деревянную постройку. Максим Бархатов дважды входил в полыхающую комнату, чтобы вынести младших сестер.После происшествия мальчик несколько месяцев провел в больнице, он получил сильные ожоги. Школьник перенес две операции, ему предстоит еще несколько пластических.Как позже установили следователи, пожар произошел не случайно, это был поджог. Преступников ищут. Бархатовы тем временем переехали в старую избу, от их коттеджа остались лишь столбы и пепелище. В ближайшее время погорельцам окажут помощь с жильем.Подробности — в видеоматериале.