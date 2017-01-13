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  • 13.01, 16:27
Уфимского школьника наградили за спасение сестер при пожаре. дети и подростки, МЧС, награды и премии, пожары, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Уфимского школьника наградили за спасение сестер при пожаре

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Уфимского школьника наградили за спасение сестер при пожаре

Уфимского школьника наградили за спасение сестер при пожаре

Уфимского школьника наградили за спасение сестер при пожаре

    В уфимском управлении МЧС наградили местного школьника, который, рискуя собственной жизнью, вывел из горящего дома двоих сестер. На церемонии награждения мальчик признался, что по-другому поступить просто не мог.

    Пожар произошел, когда взрослые были на работе. Огонь мгновенно охватил деревянную постройку. Максим Бархатов дважды входил в полыхающую комнату, чтобы вынести младших сестер.

    После происшествия мальчик несколько месяцев провел в больнице, он получил сильные ожоги. Школьник перенес две операции, ему предстоит еще несколько пластических.

    Как позже установили следователи, пожар произошел не случайно, это был поджог. Преступников ищут. Бархатовы тем временем переехали в старую избу, от их коттеджа остались лишь столбы и пепелище. В ближайшее время погорельцам окажут помощь с жильем.

    Подробности — в видеоматериале.

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