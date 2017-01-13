Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 16:27
В Севастополе жену подозревают в похищении наркозависимого супруга. наркотики и наркомания, похищения людей, Севастополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Севастополе жену подозревают в похищении наркозависимого супруга

комментировать
В Севастополе жену подозревают в похищении наркозависимого супруга

В Севастополе жену подозревают в похищении наркозависимого супруга

В Севастополе жену подозревают в похищении наркозависимого супруга

    Правоохранители штурмом взяли квартиру предполагаемых преступников. А когда они проникли внутрь, обнаружили пленника, прикованного к батарее. Мужчина провел в таком положении, без еды и воды 11 дней. По словам потерпевшего, его жестоко избивали и требовали выкуп в миллион рублей.

    На кадрах оперативной съемки видно, как бойцы подразделения «Беркут» штурмуют квартиру в одной из севастопольских многоэтажек. Жильцов заподозрили в совершении преступления, но какого именно — не сообщалось. Зато известно, что раскрыли совсем другое дело — о похищении человека.

    Хозяин квартиры, видимо, догадываясь о причинах визита людей в форме, даже не сопротивлялся. Сидя за кухонным столом, он выслушал список преступлений, в совершении которых подозревается.

    Мужчину насильно удерживали в квартире, пристегнув наручниками к батарее. Четверо неизвестных средь бела дня насильно усадили жителя Севастополя в иномарку и привезли в квартиру на окраине города. Пленника пытали 11 дней, требуя выкуп в миллион рублей.

    Однако, по одной из версий, похитителей деньги не волновали. Сотрудники Росгвардии полагают, что похищение организовала супруга потерпевшего. Правоохранители считают, что жена решила пойти на этот шаг из-за наркозависимости супруга. Таким образом она решила избавить благоверного от пагубной привычки. Притом этот изощренный способ она изобрела давно.

    Денис Симоненко, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю: «Жена потерпевшего организовала похищение из-за его наркозависимости. Как сообщил потерпевший следователям, это не первая попытка его похищения. Однако раннее в правоохранительные органы мужчина не обращался. Тогда его избивали руками, ногами, также били пластиковой бутылкой, наполненной водой, в область паха».

    В прошлый раз мужчине удалось сбежать, спрыгнув с четвертого этажа. Он отделался легкими ушибами. Но вторая попытка похищения последовала довольно скоро.

    При осмотре квартиры у одного из подозреваемых нашли боевой нож, у другого на прикроватном столике — пистолет в кобуре. Оружие, как и мобильные телефоны предполагаемых похитителей, было изъято. Вину задержанные пока не признали.

    Александр Литвинов, подозреваемый: «Ну смотрите, сейчас я ничего подписывать не буду. Я просто не понимаю, что здесь написано».

    Супруга пленника по решению суда помещена под домашний арест. Теперь уже ее пострадавший муж будет следить за тем, чтобы она никуда не выходила.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru