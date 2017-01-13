В Севастополе жену подозревают в похищении наркозависимого супруга

Правоохранители штурмом взяли квартиру предполагаемых преступников. А когда они проникли внутрь, обнаружили пленника, прикованного к батарее. Мужчина провел в таком положении, без еды и воды 11 дней. По словам потерпевшего, его жестоко избивали и требовали выкуп в миллион рублей.

На кадрах оперативной съемки видно, как бойцы подразделения «Беркут» штурмуют квартиру в одной из севастопольских многоэтажек. Жильцов заподозрили в совершении преступления, но какого именно — не сообщалось. Зато известно, что раскрыли совсем другое дело — о похищении человека.Хозяин квартиры, видимо, догадываясь о причинах визита людей в форме, даже не сопротивлялся. Сидя за кухонным столом, он выслушал список преступлений, в совершении которых подозревается.Мужчину насильно удерживали в квартире, пристегнув наручниками к батарее. Четверо неизвестных средь бела дня насильно усадили жителя Севастополя в иномарку и привезли в квартиру на окраине города. Пленника пытали 11 дней, требуя выкуп в миллион рублей.Однако, по одной из версий, похитителей деньги не волновали. Сотрудники Росгвардии полагают, что похищение организовала супруга потерпевшего. Правоохранители считают, что жена решила пойти на этот шаг из-за наркозависимости супруга. Таким образом она решила избавить благоверного от пагубной привычки. Притом этот изощренный способ она изобрела давно., старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю: «Жена потерпевшего организовала похищение из-за его наркозависимости. Как сообщил потерпевший следователям, это не первая попытка его похищения. Однако раннее в правоохранительные органы мужчина не обращался. Тогда его избивали руками, ногами, также били пластиковой бутылкой, наполненной водой, в область паха».В прошлый раз мужчине удалось сбежать, спрыгнув с четвертого этажа. Он отделался легкими ушибами. Но вторая попытка похищения последовала довольно скоро.При осмотре квартиры у одного из подозреваемых нашли боевой нож, у другого на прикроватном столике — пистолет в кобуре. Оружие, как и мобильные телефоны предполагаемых похитителей, было изъято. Вину задержанные пока не признали., подозреваемый: «Ну смотрите, сейчас я ничего подписывать не буду. Я просто не понимаю, что здесь написано».Супруга пленника по решению суда помещена под домашний арест. Теперь уже ее пострадавший муж будет следить за тем, чтобы она никуда не выходила.